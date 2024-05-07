الأمم المتحدة: مخزوننا من الوقود يكفي ليوم واحد فقط في غزة

فلسطين اليوم

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مخزونها من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية في قطاع غزة يكفي ليوم واحد فقط، بسبب إغلاق سلطات الاحتلال معبر رفح.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) للصحفيين: "لدينا مخزون ضئيل للغاية، يكفي ليوم واحد تقريبا"، موضحا أن الوقود يدخل عبر رفح فقط، وأن هذا "المخزون هو لمجمل" العملية الإنسانية في غزة.