بوريل: لا مكان آمن في قطاع غزة ونحن على مشارف أزمة إنسانية كبرى

فلسطين اليوم

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه "لا مكان آمن في قطاع غزة ونحن على مشارف أزمة إنسانية كبرى".

وأضاف بوريل في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" تواصل الحرب رغم دعوتنا مع واشنطن لنتنياهو بعدم اجتياح رفح.

ودعا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، إلى التحرك من أجل منع الهجوم البري على رفح.

وكان بوريل صرح في منشور له على منصة "إكس"، إن أمر الإخلاء "يُنذر بالأسوأ، أي مزيد من الحرب والمجاعة، هذا غير مقبول، وعلى إسرائيل أن تتخلى عن الهجوم البري" في رفح.