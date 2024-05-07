"جنوب أفريقيا": الهجوم على رفح سيدمر آخر ملجأ للناجين في قطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت جمهورية جنوب إفريقيا، إن هجوم جيش الاحتلال الاسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، سيدمر آخر ملجأ للناجين في قطاع غزة.

وأعربت في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن شعورها بـ "الدهشة" من الأمر الذي أصدرته سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإخلاء رفح بالقوة المفرطة، تمهيدا لاجتياحها برا.

وأشارت إلى أن حكومة جنوب إفريقيا تشعر بـ "انزعاج عميق" إزاء التطورات في قطاع غزة.

وتابعت: نشعر بالرعب والدهشة من إعلان إسرائيل ضرورة إخلاء رفح فورا عبر القوة المفرطة في ذلك.

ولفتت إلى أن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى تهجير المواطنين في غزة، في مشهد يتناقض مع القانون الدولي، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير هذا الأمر بأي ضرورة عسكرية.

وشددت على أن رفح باتت بمثابة "مأوى مؤقت" للنازحين بعد العدوان على القطاع، وحرمانهم من الخدمات الغذائية والطبية.

وأعلن جيش الاحتلال يوم أمس بدء عملية عسكرية في رفح زعم أنها "محدودة النطاق"، ووجه تحذيرات إلى 100 ألف مواطن بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.