الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان في القطاع إلى34789 شهيدا و 78204 إصابات، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54 مواطنا واصابة 96 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة أن آلاف الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الدفاع المدني إليهم.