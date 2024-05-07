القائد النخالة وهنية يستعرضان الإجراءات المطلوبة لضمان تطبيق اتفاق وقف الحرب

فلسطين اليوم

استعرض الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء الإثنين، الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان صدرعنها، إن القائدين تناولا قرار المقاومة في الموافقة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته المقاومة من الوسطاء قبل يومين، وتفاصيل الاتفاق المقترح.

وأشارت إلى أن النخالة وهنية استعرضا "الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ الاتفاق، بعد أن اتخذت المقاومة قرارها المستند إلى الرؤية الواعية لتطورات الوضع الراهن على كافة المستويات".

وأشاد النخالة وهنية "بوحدة فصائل المقاومة ميدانيا وسياسيا، والتي خاضت معركة تاريخيّة في طوفان الأقصى، وسجلت وما زالت وفي مقدمتها سرايا القدس وكتائب القسام، بطولات وتضحيات، ومن قلب الصمود الأسطوري لشعبنا ما سوف تذكره الأجيال حتى تنجز تحرير الأرض والمقدسات"، وفق بيان الحركة.

وتابع البيان: "تم التأكيد على أن فصائل المقاومة لن تتراجع عن مطالبها التي تضمنها المقترح الذي وافقت عليه، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار، والانسحاب الشامل، والتبادل المشرف، والإعمار ورفع الحصار".

ومساء أمس الاثنين، أبلغت حركة حماس، الوسيطين القطري والمصري، رسميا موافقتها على مقترحاتهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إن المقترح يتضمن 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 42 يومًا، مؤكدًا أن "الكرة الآن بملعب الاحتلال الإسرائيلي".