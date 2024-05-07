وسط اشتباكات ومواجهات.. قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم للعديد من المنازل في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن غسان حسن بني عودة بعد مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب المدينة، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام البلدة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر زيادة بعد مداهمة منزل عائلته في قرية مادما، والشاب أيوب حمايل بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس، والشاب أحمد فؤاد أبو رجب من بلدة روجيب شرق المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بيرزيت يارا أبو حشيش عقب مداهمة منزلها في حي الطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، ودهمت العديد من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من الأسير المحرر براء مراد الرمحي، وأحمد سمير نخلة، وأحمد توفيق عيسى، كما صادرت مركبة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، قرى جلبون، وعربونة وفقوعة شمال شرق جنين .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت هذه القرى، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال اقتحامها المتواصل لمخيم طولكرم وضاحية ذنابة بعد مداهمة منازلهم وإخضاعهم لتحقيق الميداني، عرف منهم: كمال محمد الصباريني، وعمار الصباريني، ومنير مسيمي.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم، وسلمت المواطن عيسى علي زواهرة، والد الشهيد محمد عيسى زواهرة، إخطارا بهدم منزله خلال 72 ساعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عبد الوهاب حمامرة بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة حوسان غرب بيت لحم.