الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: وحدة المقاومة في الميدان وثبات شعبنا أفشلا كل المخططات

فلسطين اليوم

استعرض الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة و نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر آخر التطورات بعد إعلان قوى المقاومة موافقتها على مقترح الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي اتصال هاتفي بين مزهر والنخالة، جرى التأكيد أنّ موافقة قوى المقاومة على المقترح جاءت ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني.

وبيّن القياديان الفلسطينيان أنّ "وحدة قوى المقاومة في الميدان وثبات شعبنا أفشلا كل المخططات، وشكلا الحجر الأساس لهذه الملحمة البطولية".

وتابعا قائلين: "سنكون جنباً إلى جنب في معركة تعزيز الصمود والوجود الفلسطيني وتوفير متطلبات الإغاثة والإيواء والإعمار".