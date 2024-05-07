انفجاران قرب سفينة بالبحر الأحمر جنوبي مدينة عدن اليمنية

فلسطين اليوم

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنه تم الإبلاغ عن انفجارين بالقرب من سفينة تجارية على بعد 82 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية.

وذكرت الهيئة أن ربان السفينة أكد سلامتها وسلامة جميع أفراد الطاقم، مضيفة أن السلطات تحقق في الأمر.

وتضامنا مع غزة التي تواجه عدوانا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، باشرت القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن لتسلك طرقا أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة.