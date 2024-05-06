حماس تبلغ الوسطاء موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

أبلغت حركة حماس، اليوم الإثنين، الوسيطين، القطري والمصري، رسميا موافقتها على مقترحاتهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت حركة "حماس"، في تصريح صحفي مقتضب، إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان وفد حركة "حماس" قد أجرى محادثات في العاصمة المصرية القاهرة، على مدى يومين، بشأن إنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، ثم عاد إلى قطر أمس الأحد لإجراء مشاورات مع القيادة السياسية للحركة.

وتزامن ذلك مع زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى الدوحة، والذي قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إنه جاء في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة بين "حماس" و"إسرائيل".