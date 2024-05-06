"الأقسى منذ بدء الحرب في الشمال".. الاحتلال يعترف بـ3 قتلى في عملية حزب الله جنوب المطلة

فلسطين اليوم

شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله، الاثنين، هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية استهدف تموضعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوبي ‏المطلة.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيانها إنّ الاستهداف جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

كما أكّدت أنّ الهجوم أصاب نقاط استقرار تموضع جنود الاحتلال وتمّ تدمر آلياتهم وإعطابها، وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وفي هذا السياق، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 جنود وإصابة اثنين آخرين بجراح خطرة جداً، في هجوم المطلة، مؤكّدة أنّ القتلى هم جنود من "كتيبة الاستطلاع 98".

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّه جرى استدعاء مروحيات إلى منطقة الحادث في المطلة على الحدود مع لبنان.

ووصف الإعلام الإسرائيلي الحدث بالخطير وأنّه "الأقسى منذ بدء الحرب في الشمال".

كما تحدث عن تبادل كثيف لإطلاق النار في الشمال، وإطلاق أكثر من 100 صاروخ منذ الصباح من لبنان، وسبق أن أكّد دوي صفارات الإنذار في كل منطقة إصبع الجليل، وسماع أصوات انفجارات في المنطقة.

هذا وأفاد مراسل صحافي في الجنوب بأنّ الاستهداف جرى في جنوبي المستوطنة بحسب بيان المقاومة، مشيراً إلى أنّ ذلك يدل على نجاح استخباري كبير للمقاومة، مؤكّداً أنّ هذا الاستهداف هو رسالة مهمة بحيث أن الموقع المستهدف يعتبره الاحتلال محمي وغير مكشوف.