الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 142 صحفيًا

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 142 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقال الإعلام الحكومي في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن عدد الصحفيين الشهداء ارتفعوا إلى 142 صحفيًا منذ بدء الحرب على غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي مصطفى عيّاد الذي يعمل مصورًا صحفيًا في عدة وسائل إعلام.

وأوضح الإعلام الحكومي أن الصحفي عياد استشهد في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.