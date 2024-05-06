الصحة: 52 شهيدًا في 5 مجازر جديدة بقطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها 52 شهيدًا و90 إصابة إلى المستشفيات.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و 735 شهيدا، و78 ألفا و 108 إصابات منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.