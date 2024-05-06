إصابة فتاة بشظايا الرصاص الحي في مخيم طولكرم

فلسطين اليوم

أصيبت فتاة بشظايا الرصاص الحي، اليوم الإثنين، في مخيم طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة فتاة (28 عاما) بشظايا الرصاص الحي في اليد، تم استلامها من قبل قوات الاحتلال عند حاجز "نتساني عوز" غرب المدينة، وجاري نقلها لمستشفى ثابت ثابت.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في طولكرم رائد ياسين، تبلغنا بوجود إصابة لفتاة، بشظايا، داخل أحد المنازل التي استولى عليها جيش الاحتلال في المخيم.

وأضاف أن الاحتلال منع طواقم الاسعاف من الدخول للمخيم ونقل الفتاة، قبل أن يسلمها عند حاجز "نتساني عوز"، لطواقمنا.

وكان شاب قد أصيب برصاص الاحتلال الحي، في ضاحية ذنابة المتاخمة لمخيم طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة، بإصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الرأس وصلت إلى مستشفى الإسراء بطولكرم.

ويأتي ذلك مع تواصل قوات الاحتلال، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، وسط أعمال تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين والبنية التحتية.