المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مقر قيادة فرقة الجولان (210)

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

وأكّدت المقاومة أنّ استهداف مقر قيادة فرقة الجولان (210)، جاء رداً على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.

وفي وقت سابق، انطلقت صليات صواريخ من لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان المحتل حيث دوت صفارات الإنذار .

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 70 صاورخاً أطلق على منطقة جنوب الجولان، حيث طلب من المستوطنين الدخول إلى الأماكن المحصنة.

وفجر اليوم، استهدفت غارة إسرائيلية مبنى في محيط بلدة طليا منطقة السفري جنوبي بعلبك، ما أدى لإصابة 3 مدنيين بجراح طفيفة.