جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي رابع في عملية كرم أبو سالم

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، مقتل جندي رابع في عملية موقع "كرم أبو سالم" العسكري جنوب شرقي قطاع غزة، أمس الأحد.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، في تصريح مقتضب، إن "جنديًا رابعًا قتل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس في عملية موقع كرم أبو سالم بغلاف غزة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجندي القتيل ويدعى ميشيل روزال (18 عامًا)، من لواء "الناحال"، وأعلن جيش الاحتلال عن مقتله متأثراً بإصابته في القصف على موقع كرم أبو سالم.

وأمس الأحد، قتل ثلاثة جنود إسرائيليين وأصيب 14 آخرون، بقصف للمقاومة الفلسطينية استهدف موقع كرم أبو سالم العسكري، جنوب شرق قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بمقتل كلًا من: رؤوفين مارك مردخاي أسولين (19 عاما)، عيدو تيستا (19 عاما)، وكلاهما من كتيبة "شاكيد" في لواء "جفعاتي"، وتال شافيت (21 عاماً) من الكتيبة 931 في لواء "ناحال".

ووفق المعلومات التي سمح جيش الاحتلال بنشرها، فإنه حتى اليوم اعترف بشكل رسمي بمقتل 612 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر.