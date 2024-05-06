مصدر "إسرائيلي" لصحيفة أميركية: كنا قريبين من الاتفاق ونتنياهو أفشله لتعنته على عملية رفح

فلسطين اليوم

أفاد مصدرٌ إسرائيلي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الاثنين، بأنّ "صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزّة كانت قريبة من النجاح".

وقال المصدر إنّ الأمر الذي أفشل نجاح الصفقة هو تعنّت نتنياهو بشأن عملية إسرائيلية في رفح، وهذا الأمر دفع حماس إلى تشديد مواقفها بهدف منع "الجيش" الإسرائيلي من دخول المدينة الواقعة في جنوبي قطاع غزّة.

وأمس، بعيد انتهاء جولة المفاوضات في القاهرة، والتي تُعنى بتحرير الأسرى الإسرائيليين، وإنهاء العدوان على قطاع غزّة، قال مصدر مصري إنّ الكرة الآن في ملعب "إسرائيل".

وأكّد مصدرٌ قيادي في الفصائل الفلسطينية، السبت، أنّ نتنياهو، وقادة الاحتلال "يُفشلون المفاوضات على الدوام"، لافتاً إلى أنّ نتنياهو متعنت وغير مهتم بعودة أسراه، ولا بمطالب عائلاتهم، ويتحدى العالم من أجل مواصلة حرب الإبادة الجماعية".