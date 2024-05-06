مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة تزامنا مع الاحتفالات بأعياد ما تسمى رأس السنة العبرية.

وأوضح شهود العيان أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.