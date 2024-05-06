سرايا القدس- كتيبة طوباس توقع قوة للاحتلال بكمين محققة إصابات

فلسطين اليوم

تصدى المقاومون الفلسطينون، فجر اليوم الإثنين، لسلسلة اقتحامات شنّها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في عدّة مناطق في الضفة الغربية.

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة طوباس إيقاعها قوة إسرائيلية مترجلة بكمين في محيط ديوان الضبابات، حيث استهدف المقاومون قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص.

وأكدت السرايا أنّ مجاهديها تمكنوا من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود "جيش" الاحتلال في هذا الكمين.

وفي طولكرم شمالي الضفة، أعلنت كتائب القسام - طولكرم أن مجاهديها يخوضون رفقة إخوانهم في فصائل المقاومة اشتباكاً مع "جيش" الاحتلال المتوغل.

واستهدف المقاومون جرافة عسكرية لـ "جيش" الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في مخيم نور شمس، حيث اقتحمت قوات إسرائيلية المخيم وعمدت إلى تدمير البنية التحتية للمخيم، وسط انقطاع التيار الكهربائي في عدة أحياء فيه

.كذلك، اندلعت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر في مدينة نابلس شمالي الضفة