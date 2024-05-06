المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالمسيّرات منشأة عسكرية للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها، فجر اليوم الإثنين، منشأة عسكرية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة أنّ العملية جاءت نصرةً لأهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأضافت أنّ استهداف المنشأة العسكرية الإسرائيلية أتى "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال"، مشددةً على استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق عملياتها ضد أهداف للاحتلال نصرةً لغزّة، واستهدفت قبل يومين ميناء حيفا بصاروخ "الأرقب".