الاحتلال يهدم طابقا من منزل ومنشأة تجارية في رأس كركر شمال غرب رام الله

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، طابقا من منزل، ومنشأة تجارية في قرية رأس كركر شمال غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة عين أيوب في القرية، فجر اليوم، معززة بجرافة عسكرية، وباشرت بهدم الطابق الثاني من منزل يعود لورثة نواف سمحان.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت المنزل المكون من طابقين، بهدم الطابق الثاني منه، بذريعة عدم الترخيص.

كما هدم الاحتلال أيضا منشأة تجارية عبارة عن مغسلة مركبات وبركس، تعود للمواطن أمجد سمحان.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت منذ نحو أسبوعين، إخطارات بالهدم ووقف البناء لـ11 منزلا في المنطقة.