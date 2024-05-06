22 شهيدا بينهم 8 أطفال في سلسلة غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلا في رفح

فلسطين اليوم

استشهد 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال وأصيب العشرات في سلسلة غارات للاحتلال فجر اليوم استهدفت 11 منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ213 للعدوان الإسرائيلي.

وارتقى 4 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى 9 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.

واستشهد 4 مواطنين بينهم رضيع إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.

وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق أمس 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.