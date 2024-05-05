حماس: مشاورات القاهرة انتهت.. ومصممون على اتفاق ينهي العدوان بشكل كامل

فلسطين اليوم

أعلنت حركة حماس أنّ جولة المفاوضات انتهت "قبل قليل وسيغادر الوفد القاهرة الليلة، للتشاور مع قيادة الحركة في الدوحة".

وذكرت أنّ وفد الحركة سلّم الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردّها، وجرت معهم نقاشات معمّقة وجادة.

وأكدت تعامل الحركة "بكل إيجابية ومسؤولية وحرصنا وتصميمنا، على الوصول إلى اتفاق يلبّي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل".

يذكر أنّ وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت اليوم الأحد، بأنّ حركة "حماس" تُصرّ على أن تكون نهاية الحرب مكتوبة في الاتفاق ولا تكتفي فقط بضمانات.

وقال مصدر مصري تعليقاً على جولة المفاوضات في القاهرة، والتي تُعنى بتحرير الأسرى الإسرائيليين، وإنهاء العدوان على قطاع غزّة إنّ الكرة الآن في ملعب "إسرائيل"، مضيفاً أنّ "حماس" تُريد توضيحات بشأن بعض البنود التي وردت في الاتفاق.

وأشار المصدر المصري إلى أنّ "إسرائيل" لن تُرسل وفداً إلى القاهرة إلا بعد أن تُسلّم "حماس" ردّها.