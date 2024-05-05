بعد قصف المقاومة الفلسطينية "كرم أبو سالم".. 10 إصابات في صفوف الاحتلال بينها 4 ميؤوس منها

فلسطين اليوم

تستمر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، لليوم الـ 212 منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" باستهداف تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة ومحيطها.

أعلنت "سرايا القدس" أنّها قصفت بقذائف الهاون تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط منطقة البيدر على شارع الرشيد غرب مدينة غزّة.

وكذلك، بثّت "سرايا القدس" مشاهد من سيطرة مجاهديها على طائر من دون طيار من نوع "سكاي لارك" المتطورة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

بدورها، قامت قوات "الشهيد عمر القاسم"، باستهداف موقع "كيسوفيم" العسكري بعدّة قذائف هاون من العيار الثقيل.

في السياق ذاته، قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّها قصفت بالاشتراك مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القوات الإسرائيلية المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ الـ "107" قصيرة المدى.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت "كتائب القسام" أنّها استهدفت تحشدات لقوات الاحتلال في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وفي إثر استهداف "القسّام"، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أكثر من 10 جنود جرحى بينهم 4 في حال ميؤوس منها نتيجة القصف على منطقة "كرم أبو سالم" في غلاف غزّة، مضيفةً أنّ "المروحيات تنقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية".

وأمس السبت، كثّفت المقاومة الفلسطينية استهدافها محور "نتساريم" الذي أقامه "جيش" الاحتلال الإسرائيلي شمالي وسط قطاع غزة، والذي يعدّ ممراً فاصلاً بين مدينة غزة وشمالها من جهة، وبين المنطقتين الوسطى والجنوبية للقطاع من جهة أخرى.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، ارتفعت حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، إلى 610، بينهم 263 منذ بدء العملية البرية في القطاع، وفق اعترافات "جيش" الاحتلال.