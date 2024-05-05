3 مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة.. حصيلة شهداء العدوان ترتفع إلى 34683

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34.683 شهيد، والمصابين إلى 78.018 جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة، في تقريرها اليوم، بارتقاء 29 شهيداً و110 إصابات في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية.

في غضون ذلك، أشار مراسل صحافي إلى وقوع غارة إسرائيلية على محيط مسجد الاستقامة في مخيم المغازي، بالإضافة إلى غارة على أرض زراعية في محيط معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وأفاد المراسل بأنّ الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق نيرانه الثقيلة على جنوب حيي الزيتون وتل الهوى جنوب غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط مسجد الفضيلة شرقي حي الزيتون، فيما استهدفت غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي حي تل الهوى.

وتحدث المراسل عن قصف إسرائيلي على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة بدءاً من رفح إلى بيت حانون، لافتاً إلى أنّ القصف استهدف شاطئ بحر غزة بالتزامن مع خروج العائلات إلى الشاطئ.

كما أشار إلى أنّ طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً في محيط المستشفى الأوروبي جنوب مدينة خان يونس ودمرته بالكامل.