5 شهداء في قصف الاحتلال لمنزل في رفح

فلسطين اليوم

استشهد 5 مواطنين مساء اليوم الأحد، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين بينهم طفل وإمرأة، ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.