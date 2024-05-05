مستوطنون يداهمون مساكن مواطنين في أريحا ويعتدون على مزارعين في الأغوار

فلسطين اليوم

فتش مستوطنون، اليوم السبت، مساكن عدد من المواطنين، في تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات بأن عددا من المستوطنين اقتحموا التجمع، وداهموا 4 مساكن، تعود لعائلة مليحات وفتشوها.

وفي الأغوار الشمالية، أعطب مستوطنون، اليوم، مضخات مياه لأحد المزارعين في خربة الدير.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين أعطبوا مضخات مياه للمزارع محمد حسني صوافطة في خربة الدير بالأغوار الشمالية.

وفي السياق، أعلنت بريطانيا أمس الجمعة، فرض عقوبات على مجموعتين استيطانيتين و4 مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تشمل مجموعة "شبان التلال"، قائلة إنها "مجموعة شبابية إسرائيلية قومية متشددة تنشئ مواقع استيطانية غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية مع مهمتها المعلنة المتمثلة في طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة".