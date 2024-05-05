"الصحة" تطالب "الجنائية الدولية" بفتح تحقيق في استشهاد د.عدنان البرش

فلسطين اليوم

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، محكمة الجنايات الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بفتح تحقيق فوري وعاجل في جريمة تعذيب واغتيال الشهيد الدكتور عدنان البرش داخل سجون الاحتلال بالإضافة إلى جرائم قتل 491 من الكوادر الطبية خلال العدوان.

وكانت وزارة الصحة في غزة، دانت ما حصل للبرش ووصفته بـ"الجريمة"، مؤكدة أنه استشهد "تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب الوزارة، فإن استشهاده رفع حصيلة "شهداء القطاع الصحي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 492 شهيدا".

وكانت "هيئة شؤون الأسرى" و"نادي الأسير الفلسطيني"، في بيان مشترك، أعلنا استشهاد معتقلين اثنين من قطاع غزة، أحدهما الطبيب عدنان البرش رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء.

واتهما الاحتلال بتنفيذ عملية اغتيال متعمدة بحق الطبيب البرش، حيث أن جيش الاحتلال اعتقل الطبيب عدنان البرش في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء وجوده في "مستشفى العودة" مع مجموعة من الأطباء.

وباستشهاد البرش وخضر، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب إلى 18 معتقلا.