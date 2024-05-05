الإضراب الشامل يعم محافظة طولكرم حدادا على شهداء دير الغصون

فلسطين اليوم

عم الاضراب الشامل، اليوم الأحد، محافظة طولكرم، حدادا على شهداء بلدة دير الغصون الذين ارتقوا أمس، بعدوان الاحتلال على البلدة.

وشمل الاضراب الذي دعت اليه القوى الوطنية والاسلامية في المحافظة، كافة مناحي الحياة في قرى وبلدات وضواحي ومخيمات طولكرم، حيث أغلقت المحال التجارية والمؤسسة العامة والخاصة أبوابها.

وأعلن، أمس السبت عن استشهاد خمسة شبان، بعد محاصرة قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل آل بدران في الحي الشرقي لبلدة دير الغصون أكثر من 13 ساعة متواصلة، تخللها اطلاق كثيف للأعيرة النارية، وقذائف "أنيرجا"، تبعها هدم كامل للمنزل بجرافات ثقيلة.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بأسماء أربعة شهداء تحتجزهم قوات الاحتلال لديها وهم: تامر رأفت عبد الرحمن فقها (21 عاما) وهو من ضاحية شويكة، وعلاء أديب عبد الجابر شريتح (45 عاما)، وعدنان تيسير كامل سمارة (40 عاما) وهما من مدينة طولكرم، وآسال بشير توفيق بدران (42) من دير الغصون.

فيما انتشلت طواقم الاسعاف جثمان شهيد خامس من تحت انقاض المنزل المستهدف ونقلته إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي دون معرفة هويته حتى اللحظة، بسبب التشويه الكبير في جثمانه