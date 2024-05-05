4 شهداء في قصف للاحتلال على ميس الجبل جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد أربعة مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

واستهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين أثناء قيامهم بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة على البلدة منذ سبعة أشهر، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وارتفع عدد الشهداء إلى 4 من عائلة واحدة، بعد العثور على جثمان فتى 12 عاما تحت الأنقاض، كما أصيب آخران بجروح بينهما إمرأة وصفت اصابتها بالمتوسطة.

وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها في رفع الانقاض والبحث عن ناجين.

يذكر أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة كرحبون في الاطراف الشمالية لبلدة عيترون في قضاء بنت جبيل وأطراف بلدة علما الشعب في صور جنوب لبنان.