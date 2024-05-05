حكومة الاحتلال تقرر إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في أراضي الـ

فلسطين اليوم

قررت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، إغلاق مكاتب قناة الجزيرة داخل الأراضي المحتلة العام الـ48.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال صادقت بالإجماع، على إغلاق قناتي الجزيرة والجزيرة بالإنجليزية في أراضي الـ48، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ على الفور.

ووفقا للقرار، فإنه سيتم سحب بطاقات عضوية الصحفيين العاملين في الجزيرة، والاستيلاء على أجهزة البث واللوجستيات والأدوات التقنية ما عدا الأجهزة الشخصية، كما ستتم عرقلة الوصول إلى موقع الجزيرة وتحديد الدخول إليه من داخل أراضي الـ48.

وجاء تصويت مجلس الوزراء الاحتلال بعد أن أقر الكنيست مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت لمحطات البث الأجنبية التي تشكل "تهديدا للأمن القومي" خلال الحرب.