مركزا فاطمة الزهراء ووطن يتسلمان أدوية ومعدات طبية من عملية الفارس الشهم (3)

فلسطين اليوم

سلمت عملية الفارس الهشم (3)، صباح اليوم الأحد5/5/2024م، لمركزا فاطمة الزهراء الخيري ووطن في قطاع غزة معدات وأدوية ومستلزمات طبيبة، ضمن خطة المستشفى الاماراتي الميداني في رفح، دعم ومساندة المراكز الطبية الخارجية في القطاع.

وتسلم المستلزمات الطبية وفداً طبياً يتقدمهما د. محمد عزام ود. ناهض حجازي ممثلين عن مركزا الزهراء ووطن، بحضور النائب أشرف جمعة ومدير المستشفى الميداني الاماراتي في رفح د. سلطان الكعبي والمدير الطبي عبد الله الكوفلي وعدداً من أطباء المستشفى.

وفي كلمة له خلال مراسم تسليم المستلزمات الطبية، قال مدير المستشفى الاماراتي الميداني د. سلطان الكعبي، إن المساعدات الطبية المقدمة للمراكز الطبية جاءت بتوجيهات من سمو الأمير محمد بن زايد ال نهيان، بضرورة الاستمرار في مواصلة الدعم والخدمات الطبية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لهذا عكفت عملية الفارس الهشم 3 على هذه الخطوة.

وأشار د. الكعبي إلى أن هذه المساعدات الطبية التي نقدمها اليوم ما هي الإ خطوة أولية واستجابة سريعة من المستشفى الاماراتي الميداني وعملية الفارس الشهم 3، للمراكز الطبية الخارجية المنتشرة في مدينة غزة و في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها العملية في إغاثة واسعاف الشعب الفلسطيني ولتسهيل تقديم المساعدة الطبية على الناس التي لم تتمكن من الوصول إلى المستشفى الاماراتي الميداني في رفح.

بدوره، ثمن د.محمد عزام الجهود المبذولة من قبل قيادة عملية الفارس الشهم (3) والمستشفى الإماراتي الميداني برفح في تقديم المساعدة للمراكز الطبية، مبيناً أن جزء من هذه المساعدات سيساهم في تقديم العلاج لمرضي الضغط والسكر وبعضاً من الأمراض المزمنة الأخرى، فضلاً عن الحالات المرضية المصابة.

وأعرب عزام، عن أمله في مواصلة عملية الفارس الشهم جهودها في تقديم المساعدة للمراكز الطبية واسعافها بكل المعدات والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن هذه المساعدات من شأنها التخفيف على أبناء شعبنا في ظل الحرب "الإسرائيلية" المتواصلة.

وعقب الانتهاء من تسلم المساعدات الطبية، أجرى الوفد الطبي برفقة د. الكوفلي والنائب جمعة، جولة ميدانية لكافة أقسام المستشفى الاماراتي، ثمن الوفد الطبي على اثرها الجهود التي تقدمها المستشفى لخدمة المصابين و المرضي.