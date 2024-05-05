الاحتلال يخطر بهدم 8 مساكن وحظيرة أغنام شمال غرب أريحا

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال اليوم الأحد، بهدم ثمانية مساكن وحظيرة أغنام، في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب المليحات، وأخطرت بهدم خمسة مساكن وحظيرة أغنام، تعود للاشقاء: صالح، وأكرم، وطالب، ومحمد سليمان مليحات.

وأضافت المصادر، أن سلطات الاحتلال اخطرت بهدم ثلاثة مساكن في التجمع تعود للمواطنين: خالد أحمد خالد، وابراهيم عواد مليحات، وخالد اسماعيل مليحات، إضافة إلى غرفة مجمع الطاقة الشمسية التي تغذي التجمع.

وتشير الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين استولوا خلال العام الماضي 2023 على 43 جرارا زراعيا، و293 مركبة، و296 رأس ماشية، من مناطق متفرقة في الضفة.