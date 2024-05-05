مستوطنون يعتدون على شاب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم

اعتدت مجموعة من المستوطنين صباح يوم الأحد، بالضرب المبرح على شاب في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

واعتدى المستوطنون بوحشية على الشاب المقدسي آدم ماجد الرشق في البلدة القديمة بالقدس، ما أدى إلى إصابته بشكل بليغ.

يشار إلى أنه منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شن المستوطنون هجمات عنيفة واعتداءات طالت الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، والقدس المحتلة.