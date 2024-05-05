مستوطنون يقتحمون تل الحمة بالأغوار ويرفعون علم الاحتلال

الساعة 10:22 ص|05 مايو 2024

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون متطرفون تل الحمة القريب من مفرق عين البيضاء في الأغوار الشمالية، صباح اليوم الأحد، ورفعوا العلم الإسرائيلي على التل.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين أسسوا مسارًا من أعلى التل إلى أسفله، ورفعوا العلم على قمته.

ويتخوف أهالي المنطقة من أن يكون ذلك تاسيسًا لبؤرة استيطانية جديدة على التل، ومصادرة لأراضي المواطنين هناك.

وتتعرض الأغوار الشمالية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، تهدف للضغط عليهم وإجبارهم على ترك أراضيهم ومصادرتها.