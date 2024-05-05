مستوطنون يقتحمون تل الحمة بالأغوار ويرفعون علم الاحتلال

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون متطرفون تل الحمة القريب من مفرق عين البيضاء في الأغوار الشمالية، صباح اليوم الأحد، ورفعوا العلم الإسرائيلي على التل.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين أسسوا مسارًا من أعلى التل إلى أسفله، ورفعوا العلم على قمته.

ويتخوف أهالي المنطقة من أن يكون ذلك تاسيسًا لبؤرة استيطانية جديدة على التل، ومصادرة لأراضي المواطنين هناك.

وتتعرض الأغوار الشمالية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، تهدف للضغط عليهم وإجبارهم على ترك أراضيهم ومصادرتها.