ألبانيز تدعو ألمانيا إلى العدول عن قرارها بشأن حظر سفر الطبيب أبو ستة

فلسطين اليوم

دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشسيكا ألبانيز، اليوم الأحد، ألمانيا إلى العدول عن قرارها بشأن حظر سفر الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة.

وكتبت ألبانيز في صفحتها في "تويتر" للتواصل الاجتماعي: بوصفي أوروبية أعتذر للطبيب أبو ستة عن قرار ألمانيا التي وصلت إلى مستوىً متندٍ وجديد في الدفاع عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل"، والتي يُعتبر أبو ستة شاهداً مباشراً وشجاعاً عليها.

ولفتت في منشورها إلى أنّه "يجب السماح للطبيب أبو ستة بمشاركة شهادته الثمينة في كل مكان، ويجب أن يتم استقباله بالتكريم الذي يستحقه الإنسان الشجاع صاحب المبادئ".

وفي وقتٍ سابق، قررت ألمانيا حظر دخوله الطبيب أبو ستة إلى كل دول منطقة "شنغن"، مدة عام، وهو منع جاء بطلب من الحكومة الألمانية.