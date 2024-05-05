وسط مواجهات.. قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الأحد- مناطق متفرقة من الضفة الغربية ودهمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رؤوف صنوبر بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت شمالي رام الله، وشنت حملة دهم في بلدة المغير قضاء رام الله.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وشنت حملة دهم اعتقلت خلالها المُسن عيد الدردوك للمرة الثانية خلال يومين، بعد مداهمة منزله بشارع التعاون.

كما اقتحمت حي رفيديا في نابلس وسط إطلاق نار عشوائي، فيما اقتحمت قرية تلفيت جنوبي نابلس وداهمت منزلين.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيت أمر شمالي الخليل، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بوابة رأس خميس في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.