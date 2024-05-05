المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا بصاروخ "الأرقب"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الأحد، استهدافها ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بواسطة صاروخ "الأرقب".

وأكدت المقاومة في بيانها أنّ هذا الاستهداف جاء استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ونصرةً لأهل غزة، ورداً على المجازر الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين، متوعّدةً بالاستمرار في دكّ معاقل الأعداء.

والجمعة، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً إسرائيلياً حيوياً في البحر الميت، بالأسلحة المناسبة.

والخميس أيضاً نفّذت عمليات ضدّ أهداف حيوية للاحتلال في "تل أبيب" وبئر السبع المحتلة، بصواريخ "الأرقب"، وفي أم الرشراش المحتلة، بالطيران المسيّر.