الشرطة الألمانية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لغزة في برلين

فلسطين اليوم

فضت الشرطة الألمانية اعتصامًا في حديقة جامعة "هومبولت" في العاصمة برلين، نظمته مجموعة من المتضامنين مع فلسطين للتنديد بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر.

وردد المتظاهرون -خلال اعتصامهم أمس السبت- هتافات تضامنية عدة من بينها "غزة حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية، تحيا فلسطين" داعين السلطات لإيقاف "شحنات الأسلحة لإسرائيل".

وطالبت رئيسة الجامعة جوليا فون بلوميتهال من المعتصمين فض احتجاجهم، قبل أن تتدخل الشرطة لإخراج المعتصمين من حديقة الجامعة، وأوقفت بعضهم، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

ويأتي ذلك امتدادا لاحتجاجات في جامعات أميركية رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة ومطالبة إدارات تلك الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال مئات المحتجين، زادت حالة الغضب واتسعت رقعة المظاهرات في جامعات الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، جورج واشنطن، نيويورك، ييل، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي "غير المسبوق" في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات مماثلة ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

ويأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني كارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.

المصدر : وكالة الأناضول