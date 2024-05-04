فرنسا تمنع دخول طبيب فلسطيني إلى أراضيها

فلسطين اليوم

قال الطبيب البريطاني ذو الأصل الفلسطيني، غسان أبو ستة، إن فرنسا منعت دخوله إلى أراضيها بسبب قرار ألمانيا حظر دخوله إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد في منشورات عبر منصة “إكس”، السبت، أنه في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف: “يمنعونني من دخول فرنسا، من المفترض أن أتحدث في مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم، ويقولون إن الألمان فرضوا حظرا لمدة عام على دخولي إلى أوروبا".

وأكد الجراح الفلسطيني أبو ستة، عميد جامعة غلاسكو الاسكتلندية، أن “أوروبا تُسكت شهود الإبادة الجماعية، بينما تقتلهم إسرائيل في السجون".

وكان من المخطط أن يلقي أبو ستة كلمة في مجلس الشيوخ الفرنسي، خلال فعالية عن “مسؤولية فرنسا في تطبيق القانون الدولي في فلسطين".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توجه أبو ستة إلى غزة بعد بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، وعمل في إنقاذ وعلاج المصابين 40 يوما، قبل أن يُدعى في أبريل/ نيسان الماضي لحضور مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين للحديث عن تجربته هناك، إلا أن السلطات الألمانية منعته من دخول البلاد.