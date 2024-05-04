رئيس كولومبيا بعد قطع العلاقات مع الاحتلال: لن نقف إلى جانب الإبادة الجماعية

فلسطين اليوم

شدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، على أن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لأنه لا يمكن لها أن تقف إلى جانب الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد بيترو في بيان، مساء أمس الجمعة، إن على ضرورة "الحفاظ على القانون الدولي لوقف همجية" الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن "الدبلوماسية تعتبر تعبيرا عن الاقتصاد والقوة العسكرية، وينبغي للدبلوماسية أن تكون الفطرة السليمة للشعب، وينبغي تكريس هدفها لسلام الإنسانية بكل تنوعها".

والخميس، أعلن الرئيس الكولومبي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، موجها انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته "لارتكابهما إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة، إلى الرئيس الكولومبي انتقد مرات عديدة الاحتلال الإسرائيلي بشدة بسبب المجازر التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.

ولليوم الـ211 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.