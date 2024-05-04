"جيش" الاحتلال ينسحب من دير الغصون في طولكرم.. ويعترف بإصابة ضابط

فلسطين اليوم

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، السبت، بإصابة ضابط من وحدة "اليمام" ونقله إلى المستشفى، خلال العملية العسكرية لـ"جيش" الاحتلال في طولكرم.

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية، بأنّ قوات الاحتلال انسحبت من بلدة دير الغصون شمالي طولكرم في الضفة الغربية، بعد عملية عسكرية استمرت 15 ساعة، استشهد خلالها عدداً من الفلسطينيين، كما تم اعتقال شاب وتدمير منزل بعد محاصرته وقصفه.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال حاصرت منزلاً سكنياً يعود للفلسطيني سلمة بدران، في إحدى العمارات السكنية في بلدة دير الغصون، بحجة إيوائه منفذي عملية أدّت إلى مقتل مستوطنَين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأكّدت أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على كل من يتحرك في بلدة دير الغصون، فيما استقدمت المزيد من التعزيزات إلى البلدة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء طولكرم.

وأطلقت قوات الاحتلال النار مباشرةً نحو مجموعة من الصحافيين، الذين توجهوا من أجل تغطية التطورات في دير الغصون، ما أدى إلى إصابة أحدهم.