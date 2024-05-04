الاحتلال يستهدف عدة بلدات.. ومسيّرة إسرائيلية تطلق صاروخاً بين كونين وبنت جبيل

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية في جنوب لبنان بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، صباح اليوم السبت.

وأضافت المصادر أنّ مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً على الطريق الواقعة بين بلدتي كونين وبنت جبيل، وبالتزامن استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في بلدة طير حرفا.

وفجر السبت، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تحركهم داخل ‏موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية.