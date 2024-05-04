"الأونروا": أطفال غزة يتعرّضون لمستويات مدمرة من التوتر نتيجة العدوان

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، اليوم السبت، أنّ هناك أضراراً نفسية يتعرض لها أطفال قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر، بما في ذلك مستويات مدمرة من التوتر.

وذكرت الوكالة الأممية، في بيان على حسابها عبر منصة "إكس"، أنّ الأطفال في غزة "يعانون مستويات مدمرة من التوتر".

كما اعتبر البيان أنّ "الأونروا" يعمل مع الأطفال والمراهقين، من أجل التخفيف من تأثير أهوال الحرب.

ويأتي هذا الإعلان في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 211 يوماً، حيث وصلت حصيلة الشهداء والمفقودين إلى 44.622، بينهم 14.944 من الأطفال و9.849 من النساء، وهو ما يشكّل 72% من مجمل الضحايا، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.