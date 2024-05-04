وزيرا خارجية إيران ومصر يناقشان تطورات المنطقة وجهود وقف الإبادة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكّد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رفض بلديهما الكامل لقيام الاحتلال الإسرائيلي بعمليات عسكرية برية في رفح.

وخلال لقاء جمعهما في غامبيا، على هامش مؤتمر القمة الإسلامي، ناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة، وخاصةً الوضع في فلسطين وقطاع غزة، والجهود الحالية لوقف جرائم كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى بحثهما في آخر تطورات الجهود بينهما لتحسين العلاقات الثنائية.

وفي هذا السياق، شكر أمير عبد اللهيان مصر على جهودها لوقف الإبادة في قطاع غزة، مجدداً استعداد بلاده لإرسال المساعدات الإنسانية، وطالب القاهرة بتسهيل الأمور في هذا المجال.

كما قدّر الوزير الإيراني إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي على قنصلية إيران في سوريا. وعدّ تبادل الوفود بين المؤسسات الدينية في إيران ومصر أمراً مفيداً للعلاقات الثنائية، وذلك انطلاقاً من اتفاق رئيسَي البلدين.