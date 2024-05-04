المقاومة الإسلامية تستهدف موقعي الرادار والراهب الإسرائيليين
تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مواقع الاحتلال ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.
وفي أحدث عملياتها، أعلنت المقاومة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.
كما استهدفت التجهيزات التجسّسية في موقع الراهب الإسرائيلي، في مقابل بلدة عيتا الشعب الجنوبية، بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وفق بيان المقاومة.
وبالقذائف المدفعيّة، أعلنت المقاومة استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تحركهم داخل موقع بيّاض بليدا الإسرائيلي، في مقابل بلدة بليدا الجنوبية.