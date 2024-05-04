المقاومة الإسلامية تستهدف موقعي الرادار والراهب الإسرائيليين

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مواقع الاحتلال ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

وفي أحدث عملياتها، أعلنت المقاومة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

كما استهدفت التجهيزات التجسّسية في موقع الراهب الإسرائيلي، في مقابل بلدة عيتا الشعب الجنوبية، ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وفق بيان المقاومة.

وبالقذائف المدفعيّة، أعلنت المقاومة استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا الإسرائيلي، في مقابل بلدة بليدا الجنوبية.