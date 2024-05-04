شهيد في عدوان مستمر للاحتلال ضد مقاومين بطولكرم

فلسطين اليوم

واصلت قوات الاحتلال اليوم السبت عدوانا بدأته قبل الليلة الماضية واستهدفت مقاومين بعد محاصرتهم والاشتباك معهم في منزل ببلدة دير الغصون شمال طولكرم في الضفة الغربية، في حين انتشل جثمان شهيد من المنزل المستهدف.

وما زالت الاشتباكات تتجدد بين الفينة والأخرى حول المنزل المحاصر بعد مرور أكثر من 10 ساعات على بدء العملية التي تنفذها قوات إسرائيلية خاصة معززة بالآليات والجرافات، ولم تقتحم قوات الاحتلال أجزاء من المنزل المحاصر خشية وجود عبوات ناسفة.

واقتحمت قوات الاحتلال أجزاء من المنزل وقامت بتمشيطها بحثا عن المطلوبين بعد أن قصفته بنحو 30 صاروخا، وبعد أن هدمت الجرافات جانبا من المنزل في إطار العملية العسكرية التي بدأت منتصف الليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية إن هناك شهيدا واحدا على الأقل في محيط المنزل الذي تمت فيه محاصرة المقاومين، قبل أن تقتحمه القوات الخاصة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ربما يحتاج إلى ساعات إضافية لإنهاء العملية التي تنفذها وحدات خاصة بينها وحدة "يمام" المتخصصة في الاغتيال، ووحدة كوماندوس تابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك).