لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف جنود الاحتلال داخل ‏موقع بياض بليدا

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تحركهم داخل ‏موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية.

وذكرت في بيانها، أنّ هذا الاستهداف، جاء دعماً للشعب الفلسطيني، وقطاع غزة، واسناداً لمقاومته.

وكانت المقاومة قد أوردت قبل أيام، أنّ مجاهديها استهدفوا، صباح الأربعاء الماضي، انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.

كما نشرت، الثلاثاء، مشاهد عن عملية استهدافها مبانيَ يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة "المطلة"، وأكّدت، في بيانٍ منفصل، أنّه تمّ تدميرها.

وأظهرت اللقطات، التي بثّها الإعلام الحربي، استهداف المباني بصواريخٍ موجَّهة، بعد رصدها.