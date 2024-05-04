جرافات الاحتلال تهدم منزلاً من عدة طبقات شمال طولكرم

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال في ساعات منتصف ليلة السبت منزل مكون من طابقين في بلدة دير الغصون شمال طولكرم عقب اشتبك مسلح اندلع لساعات مع مقاومين تحصنوا في المبنى ولا يعرف مصيرهم حتى اللحطة.

وهدمت جرافات من نوع D10 منزل المواطن سلمة بدران المكون من طابقين بحجة ايوائه لمطاردين لقوات الاحتلال.

كما هدمت جرافة عسكرية أسوار المنزل الخارجية، وأسوار المنازل المجاورة، كما ودمرت عدة مركبات، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن الطرق والمنازل المحيطة بالمنزل المحاصر في البلدة.

واندلع اشتباك عنيف بين مقاومين – لم يعرف مصيرهم حتى اللحظة- وقوات الاحتلال لأكثر من ثلاث ساعات استخدمت خلالها قوات الاحتلال أكثر من 10 صواريخ انيرجا وأطلقتها نحو المنزل المحاصر، فيما تصدى لهم المقاومون بالرصاص الحي.

وجاء هذا الاشتباك عقب تسلل قوات خاصة من جيش الاحتلال البلدة ومحاصرة منزل في الحي الشرقي، في الوقت الذي دفعت بتعزيزات عسكرية اليها، وسط وطلاق الاعيرة النارية بكثافة.

اطلقت خلالها قوات الاحتلال قذائف "أنيرجا"، نحو المنزل المحاصر، وطلبت عبر مكبرات الصوت بتسليم شبان أنفسهم.

وسمع وفق مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات إطلاق نار كثيف، في محيط المنزل المحاصر.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته "قتلت مقاومين خلال تبادل إطلاق النار، بالإضافة إلى إصابتهما بعدد من الطلقات النارية في أماكن مختلفة"، وفق وسائل إعلام عبرية ، لم يتم التأكيد منها من مصادر فلسطينية رسمية.

وقد انتشر بشكل كبير أن المستهدفين من حصار المنزل هم منفذو عملية بيت ليد التي نفذها مقاومون من كتائب الشهيد عز الدين القسام بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأسفرت عن مقتل 2 من الجنود الصهاينة ومن ثم استدراج قوة إسرائيلية أخرى لكمين محكم.