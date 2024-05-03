رفضاً للإبادة.. حراك عربي وعالمي دعماً لغز

فلسطين اليوم

شهدت مدينة كرمان جنوب إيران خروج تظاهرة داعمة لغزة عقب صلاة الجمعة. ورفع المتظاهرون هتافات مناهضة للسياسات الأميركية والبريطانية الداعمة لـ"إسرائيل" في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وفي مدينة "همدان" الإيرانية أيضاً، خرجت تظاهرة منددة بالجرائم الإسرائيلية ومناصرة لسكان غزة، وطالب المشاركون في التظاهرة المجتمع الدولي بوضع حد لعمليات الإبادة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي المغرب، نظمت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأميركية في الدار البيضاء، تضامناً مع طلبة الجامعات الأميركية ومساندةً لكفاح فلسطين.

وتحت شعار "نحو حراك عربي وعالمي ضد الإبادة والتهجير"، انطلقت مسيرة مركزية حاشدة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمان، تضامناً مع فلسطين وغزة، ورفضاً لحرب الإبادة الجماعية والجرائم الصهيونية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أشهر .

وأفادت وسائل إعلام أردنية بمشاركة جموع غفيرة في المسيرة تضامناً مع فلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال، وهتف المشاركون لفصائل المقاومة، وحيوا صمودها، وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي من الأراضي الأردنية.

وأكد المشاركون في المسيرة الدعم الشعبي الأردني المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي البحرين، خرجت تظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، تضامناً مع غزّة، وتنديداً بجرائم كيان الاحتلال، وطالبوا بإلغاء التطبيع وطرد السفير الإسرائيلي.

وصباحاً، خرجت عشرات المسيرات الحاشدة في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب اليمنية لتأكيد استمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني.

وشهدت فرنسا احتجاجات طلابية أمام جامعة العلوم السياسية في كل من باريس وليون تنديداً بالإبادة الإسرائيلية في غزة، واعتدت الشرطة الفرنسية بالضرب على عدد من الطلاب المحتجين أمام جامعة العلوم السياسية في باريس.

وفي أستراليا، أقيمت تظاهرة طلابية كبرى في جامعة سيدني، واعتصامات وتظاهرات في جامعات "ملبورن" و"كانبيرا"، تنديداً بالإبادة الإسرائيلية ضد غزة.