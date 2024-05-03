جيش العدو الإسرائيليّ يغير على بلدات في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، ادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني.

وفيما يستمرّ تبادل إطلاق النار بين الجانبين، ذكرت تقارير إسرائيلية، مؤخرا، أن الحكومة في تل أبيب باتت مستعدة لبحث "تعديلات حدودية" مع لبنان، وذلك في إطار "التفاهمات التي يتم بلورتها" لمنع تصعيد المواجهات الحدودية مع حزب الله إلى حرب شاملة.

وتجدّد تبادل القصف بين حزب الله اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال فلسطين المحتلة ، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين، بتوسيع دائرة الاشتباكات.